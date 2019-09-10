شكرا لقرائتكم خبر عن 688 طالبة في الملتقى التعريفي بالأندية الرياضية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أمل السعيد (الرياض)تعتزم إدارة الشؤون الرياضية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن إقامة ملتقى تعريفي بالأندية الرياضية للكليات اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بمركز الدعم والخدمات الطلابية (A4,A10).
ويهدف الملتقى إلى تعريف الطالبات بالأندية الرياضية للكليات والرياضات المعتمدة وترشيح طالبات للمشاركة في الألعاب الرياضية المطروحة استعداداً لبطولات تنافسية بين الكليات وعلى مستوى الجامعات بالمملكة، كما يتضمن الملتقى أركانا للكليات لاستقطاب الطالبات وتسجيلهن في الأندية الرياضية إضافة إلى عروض رياضية تقدمها المدربات مع مجموعة من الطالبات.
الجدير بالذكر أنه قد بلغ عدد الطالبات المسجلات حتى الآن 688 طالبة ولا زالت إدارة الشؤون الرياضية بالجامعة تستقبل التسجيل عبر الرابط الإلكتروني.
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