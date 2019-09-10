شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد محرج.. الحميدي ينقذ الموقف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تولى المنسق الإداري للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم محمد الحميدي، مهام ترجمة حديث مدرب المنتخب السعودي هيرفي رينارد لوسائل الصحافة والإعلام في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في قاعة المؤتمرات باستاد البحرين الوطني، للحديث عن مواجهة المنتخب اليمني في تصفيات آسيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وجاء ذلك لعدم وجود مختص يترجم حديث مدرب المنتخب بعد رحيل المترجم السابق أيمن العبيد.