شكرا لقرائتكم خبر عن برانكو في «حيرة».. الدوليون يربكون الحسابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة)

ينتظر المدرب برانكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، اكتمال وصول اللاعبين الدوليين لبدء التحضيرات لملاقاة الوحدة مساء السبت القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قبل وضع التصورات الفنية حول اللقاء وتجهيز العناصر المناسبة لاسيما في ظل الإرهاق الذي قد يطول بعض اللاعبين جراء السفر والمباريات.

وسينتظم اللاعبون الغائبون بداعي الاستدعاءات الدولية على دفعات، وذلك بعد وصول الثنائي البوسني زوكانوفيتش وساريتش إلى جدة أمس، في انتظار وصول الجزائري يوسف البلايلي والسوري عمر السومة غداً الأربعاء، إضافة إلى لاعبي المنتخب الوطني الأول والمنتخب الأولمبي.

وكان المدرب برانكو منح اللاعبين إجازة عن التدريبات أمس على أن يعاودوا تدريباتهم اليوم على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، فيما تقرر أن يشارك البرازيلي سوزا في التدريبات عقب شفائه التام من الإصابة التي لحقت به مؤخراً.