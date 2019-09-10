شكرا لقرائتكم خبر عن البابطين: خططنا منصبة على تطوير الفئات السنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح محفوظ الغامدي (جدة)

حرص كبير يوليه رئيس اتحاد كرة الطائرة الدكتور إبراهيم البابطين للمنتخبات الوطنية المشاركة في بطولات خارجية، إيماناً منه بأهمية الدعم لتكامل عوامل النجاح، حيث يتواجد بشكل يومي في تدريبات منتخب الناشئين المشارك في البطولة العربية بالأردن، كما يجتمع باللاعبين وبالجهازين الفني والإداري، لتذليل كافة العوائق ودعمهم وتحفيزهم لتقديم مستويات فنية عالية تعكس علو الرياضة السعودية في كافة الألعاب.

وأوضح الدكتور البابطين في تصريح خاص لـ«الخليج 365»، أن وجوده بجانب المنتخب والبعثة يأتي لدعم اللاعبين وتلمس احتياجاتهم من خلال تدريباتهم ومبارياتهم، مؤكداً أن اتحاد الطائرة في المرحلة القادمة سيكون جل اهتماماته دعم الفئات السنية والتركيز عليهم مستقبلاً، كونهم سيكونون النواة الحقيقية للمنتخب الأول وهناك خطط مستقبلية تشمل مناطق المملكة وبالتعاون بين الاتحاد والأندية، وكما صرح رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي بأن هناك دعماً كبيراً للألعاب المختلفة بما فيها الكرة الطائرة، «ونتمنى كل التوفيق لرياضتنا في ظل الدعم اللامحدود».

Advertisements

وعن حضوره ومتابعاته المستمرة والمكثفة للمنتخبات بصفة عامة، ذكر أن ذلك جزء من سياسته في إعادة اللعبة إلى مكانها الطبيعي التي كانت عليه سابقاً، وعن مستوى المنتخب في البطولة أكد أن لديهم الكثير في هذه البطولة ومستقبلاً، مشيداً بالجهاز الفني ومثمناً الأدوار التي يقوم بها إداري المنتخب أيمن تازي والمدرب الوطني خليل الحجي، وهما مكسب للناشئين وقريبان من اللاعبين.

من جهة أخرى، يدخل المنتخب السعودي لكرة الطائرة لدرجة الناشئين اليوم (الثلاثاء)، مرحلة الدور ربع النهائي من البطولة العربية الخامسة عشرة المقامة حاليا في العاصمة الأردنية عمان، حيث سيواجه المنتخب العماني عند الساعة الثالثة عصراً على صالة المدينة الرياضية بالعاصمة الأردنية عمان.

وكان المنتخب السعودي تأهل كثاني المجموعة الرابعة، فيما تأهل منتخب عمان لدور الثمانية كأول المجموعة الثانية بعد فوزه على الأردن ولبنان.