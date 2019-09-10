شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار.. تخلص العميد من جوناس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

علمت "الخليج 365" من مصادرها أن اللاعب البرازيلي جوناس المحترف في صفوف الفريق الاتحادي الأول، اشترط الحصول على مبلغ يصل لمليون دولار، مقابل توقيع مخالصة نهائية مع النادي. وفتحت الإدارة الاتحادية خط التفاوض مع اللاعب من أجل إنهاء خدماته خلال الأيام القادمة، وتسليمه المخالصة النهائية بعد حصوله على مستحقاته المالية وفق الاتفاق الذي سيتم بين الطرفين. وكان البرازيلي جوناس انضم للعميد في مطلع الموسم الماضي بعقد لمدة 3 مواسم، مضى منها موسم واحد، وتبقى له موسمان، وحاليا في ظل عدم رغبة الجهاز الفني بقيادة المدرب سييرا في خدمات اللاعب يجري التفاوض معه لتوقيع مخالصة نهائية.

من جهة أخرى، تسعى الإدارة الاتحادية للوصول لتسوية مالية مع اللاعب فيصل الخراع الذي يطالب النادي بمستحقاته المالية التي تبلغ 400 ألف ريال وفق قرار غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم. ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق نهائي يتم بموجبه توقيع الخراع على ورقة مخالصة نهائية في غضون الأيام القليلة القادمة. وينتهي عقد اللاعب مع العميد في شهر يونيو من العام 2020، إذ تم التوقيع معه في عهد إدارة إبراهيم البلوي لمدة 5 سنوات قادما من نادي هجر، وخلال وجود الخراع مع العميد تمت إعارته لناديي الخليج والتعاون، قبل أن يتم استبعاده بقرار فني.