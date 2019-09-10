شكرا لقرائتكم خبر عن الزعيم ينتظر «بطاقة» كويلار والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

من المرجح أن تصل البطاقة الدولية للاعب الهلالي غوستافو كويلار خلال الساعات القادمة، وفي حال تأخر إرسالها من قبل الاتحاد البرازيلي فإن إدارة الزعيم ستلجأ إلى استخراج بطاقة مؤقتة من قبل الفيفا.

ميدانيا، عاود لاعبو الفريق الكروي الأول تدريباتهم الاعتيادية بعد الراحة التي منحها المدرب رازفان للاعبين استعدادا لمباراة الفيحاء يوم السبت القادم على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض، ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. واشتمل المران على الجوانب اللياقية والفنية، واختتم الجهاز الفني التدريبات بمناورة على منتصف الملعب، طبق فيها بعض الجوانب الفنية، في حين واصل اللاعب عبدالله عطيف برنامجه العلاجي المعد له مسبقا، فيما يلتحق اللاعبون الدوليون عبدالله المعيوف وعلي البليهي وسلمان الفرج وهتان باهبري ومحمد كنو وياسر الشهراني وسالم الدوسري يوم غد بتدريبات الفريق بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في مباراة اليمن ضمن التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023.