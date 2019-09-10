شكرا لقرائتكم خبر عن حمدالله يغيب أمام الشباب ويظهر في مواجهة السد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعيم تميم الحكيم (جدة)

تنفس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر البرتغالي روي فيتوريا الصعداء بعد عودة الثلاثي المصاب المغربي عبدالرزاق حمدالله، ويحيى الشهري، وعبدالرحمن العبيد لتدريبات الفريق، إلا أن الصورة مازالت ضبابية في مشاركتهم أساسيين في مباراة الشباب الجمعة القادمة من عدمها، حيث يفضل المدرب عدم المغامرة بإشراكهم أساسيين في لقاء الشباب وإبقائهم على مقاعد البدلاء لتجهيزهم بشكل أفضل لمباراة السد القطري يوم الاثنين القادم في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

فيما يتجه فيتوريا لإدخال يحيى الشهري العائد من فترة تأهيل طويلة بعد إجرائه عملية تثبيت الكتف في الصيف الماضي بشكل تدريجي في أجواء المباريات خصوصا بعد انقطاع دام نحو 4 أشهر عن خوضه أي مباراة، إذ سيمنحه بعض الدقائق في المباريات القادمة لحين عودة لياقة المباريات له.

وطالب فيتوريا من الجهاز الطبي سرعة تجهيز النيجيري أحمد موسى لمباراة الشباب بعد عودته من معسكر فريقه لعدم تمكنه من خوض اللقاء الودي أمام أوكرانيا اليوم (الثلاثاء)، حيث حضر اللاعب في العيادة بعد إصابته بكدمة في مباراة الفتح الخميس قبل الماضي خرج على إثرها من المباراة مصابا.

Advertisements

وينتظر البرتغالي عودة السداسي الدولي المشارك مع المنتخب السعودي بعد فراغهم من مباراة اليمن بجانب ثلاثي المنتخب الأوليمبي، وأخيرا المغربي نورالدين إمرابط لاختيار التشكيلة المناسبة لمباراة الشباب التي لن تخرج غالبا عن الأسماء التي خاضت مباراة الفتح الأخيرة في الجولة الثانية لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسيضع فيتوريا فهد الجميعة أو حمد المنصور خيارات أساسية في حال عدم جاهزية أحمد موسى أو خوض المغربي نورالدين إمرابط لقاء وديا مع منتخب بلاده اليوم مع النيجر ليجنبه الإرهاق، حتى يكون جاهزا لمباراة السد القطري.

ومن المنتظر أن يصل اللاعب مختار علي اليوم (الثلاثاء) للعاصمة الرياض على أن يبدأ أول تدريباته مع الفريق النصراوي غدا (الأربعاء)، إذ من المحتمل أن تكون البداية الفعلية لللاعب في مباراة الحزم الأسبوع القادم ضمن الجولة الرابعة للدوري.