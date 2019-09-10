شكرا لقرائتكم خبر عن السالم يقترب من حل أزمته مع النصر والفيحاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله جمعة (الأحساء)

اقترب لاعب النصر والفيحاء السابق عبدالله السالم من حل أزمته بسبب المستحقات المالية بين ناديي النصر والفيحاء وتسببت في عدم حصوله على مخالصة مالية تخوله للعب لأي ناد آخر.

وعلمت "الخليج 365" بأن السالم الذي وقع عقداً مبدئياً لمصلحة نادي الفتح قبل إقفال فترة تسجيل المحترفين الأولى، وإدخال بياناته في نظام اللاعبين المحترفين بات قريباً من الحصول على موافقة الجهات المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم للمشاركة مع ناديه الجديد الفتح بعد الانتهاء من الإجراءات النظامية لتسجيله، ويتوقع أن يتواجد السالم في قائمة معسكر الفريق التي ستغادر إلى المجمعة استعداداً لمواجهة الفيصلي يوم الأحد القادم.

وعلى الصعيد الميداني تشهد التدريبات الجماعية للفريق الأول بنادي الفتح حضوراً شرفياً كبيراً وذلك لدعم وتحفيز اللاعبين قبل موقعة الفيصلي من أجل تجاوز الكبوة التي وقع فيها الفريق بالخسارة في أولى مواجهتين له بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من أمام الشباب والنصر. ويسعى الفريق الفتحاوي بقيادة التونسي فتحي الجبال لتجاوز هذه الكبوة من خلال تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الفيصلي المقبلة. يذكر بأن الفريق الفتحاوي خاض يوم أمس مواجهة ودية جمعته بفريق الاتفاق على ملعب الأخير وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، وذلك استغلالاً لفترة توقف الدوري الحالية بسبب مشاركة المنتخب السعودي في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.