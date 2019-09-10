شكرا لقرائتكم خبر عن في البحرين.. الأخضر يبحث عن نقاط اليمن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

يفتتح منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مشواره في التصفيات المزدوجة لآسيا وكأس العالم بلقاء منتخب اليمن الشقيق ضمن لقاءات المجموعة الرابعة، وذلك اليوم (الثلاثاء) عند الساعة السابعة مساء على استاد البحرين الوطني بمدينة عيسى.

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء تحت قيادة مدربه الفرنسي هيرفي رينارد الذي دمج بعض الأسماء الشابة بلاعبي الخبرة، وخاض لقاء وديا وحيدا أمام منتخب مالي، وانتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما. ويعتمد هيرفي على المهاجم الشاب عبدالله الحمدان في خط المقدمة، ويسانده سالم الدوسري، وهتان باهبري.

فيما يدخل منتخب اليمن هذا اللقاء بعد تعادله في لقائه الافتتاحي أمام مستضيفه منتخب سنغافورة بهدفين لكل منهما، ويملك في رصيده نقطة وحيدة، وظهر المنتخب اليمني بمستوى جيد، لا سيما في خط المقدمة بوجود المهاجم عبدالواسع المطري.

وفي المجموعة نفسها، يحل منتخب فلسطين المتصدر بثلاث نقاط ضيفاً ثقيلاً على منتخب سنغافورة صاحب النقطة الوحيدة، وتميل الكفة لمصلحة المنتخب الفلسطيني الذي تمكن من تجاوز منتخب أوزبكستان بهدفين دون مقابل.