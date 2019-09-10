شكرا لقرائتكم خبر عن الصقور بالتخصص.. واليمن لكسر عقدة 44 عاماً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يعود منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم (الثلاثاء) للظهور من جديد، عندما يواجه نظيره منتخب اليمن ضمن الجولة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022، التي ستقام على استاد البحرين الوطني. الأخضر يقود دفة أموره الفنية الفرنسي إيرفي رينارد الذي تم التعاقد معه من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم لإعادة أمجاد «الصقور» في المحافل العالمية والقارية والعربية والخليجية كافة، إذ يعول الشارع الرياضي كثيراً على الخبرة الفنية والقيادة التدريبية التي يمتلكها ابن مدينة «إيكس ليه با»، الواقعة جنوب شرق فرنسا.

لا صوت يعلو اليوم فوق صوت طلة منتخبنا الوطني، إذ سيتم وضع الميول جانبا، ورفع علم المملكة العربية السعودية ليحلق في السماء، مرددين جميعاً «سارعي للمجد والعلياء».

تاريخياً الأخضر متفوق تماماً على شقيقه المنتخب اليمني في البطولات الرسمية كافة، والمواجهات الودية، عدا مباراة وحيدة نجح فيها الأخير في تجاوز منتخبنا كانت ضمن بطولة كأس فلسطين بهدف دون مقابل عام 1975، إذ التقى المنتخبان الشقيقان في 20 مواجهة، فاز الخضر بـ 18 مباراة، وخسر مواجهة، وتعادل في واحدة أيضا.