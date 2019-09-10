شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب بـ«وجوه جديدة».. لمواصلة الكبرياء والهيبة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

يسعى المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم الفرنسي إيرفي رينارد إلى خلق تجانس كبير بين لاعبي «الأخضر» خلال المرحلة القادمة من مباريات الجولة الثانية ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022.

الأخضر أطلق عليه لقب «الجديد» بعد اختيار المدير الفني نحو 13 لاعبا من الوجوه الجديدة التي يعول عليها الشارع الرياضي، لمواصلة منتخبنا الوطني كبريائه وهيبته المعروفة والمعهودة عنه.

اليوم يفتتح «الصقور» أولى مواجهاتهم الرسمية أمام المنتخب اليمني، في المباراة التي ستقام على استاد البحرين الوطني، لإثبات أحقيتهم بارتداء قميص «منتخب الوطن» خلال المهمة الرسمية، والطريق إلى الوصول لمونديال الحلم 2022.

الشارع الرياضي بالكامل أبدى ثقته الكبيرة في الجهازين الفني والإداري واللاعبين المخضرمين والشباب، والكرة في ملعب هؤلاء النجوم للرد على كل من شكك في إمكاناتهم الفنية داخل المستطيل الأخضر.