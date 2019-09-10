شكرا لقرائتكم خبر عن باهبري: الخصم ليس بالسهل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

أكد لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري جاهزيته الفنية الكاملة لمواجهة المنتخب اليمني اليوم، ضمن التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، مبينا أنه وزملاءه اللاعبين حريصون على تحقيق الفوز والنقاط الثلاث في مباراة الليلة، والروح المعنوية لدى الجميع عالية وبمشيئة الله ستكون مباراة اليمن الانطلاقة الحقيقية لنا للوصول إلى بطولة العالم وكأس الأمم الآسيوية.

وأوضح باهبري أن المنتخب اليمني ليس بالخصم السهل، والجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد وضع الأسلوب الفني المناسب للمواجهة، وضرورة الانضباط الفني المطلوب خلال المباراة، مبينا أن المنتخب اليمني في تطور مستمر، ونحن كلاعبين نعلم جيدا أن احترام الخصم سيقودنا لتحقيق الانتصار والظفر بالنقاط الثلاث في أولى المباريات في التصفيات الآسيوية.

وأشار باهبري في ختام تصريحه بقوله: «الجماهير السعودية عودتنا على الحضور والدعم والمساندة في جميع المباريات، وبمشيئة الله سنعمل على إسعادها بالانتصارات وتقديم المستوى الفني الذي يليق بالكرة السعودية، ويؤكد أن الأخضر قادر على التأهل للمونديال للمرة السادسة في تاريخه».