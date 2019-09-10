شكرا لقرائتكم خبر عن الشمراني: هدفنا النقاط الـ3 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

تمنى الظهير الأيسر للمنتخب السعودي حمدان الشمراني أن يوفق وزملاؤه اللاعبون في تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أمام المنتخب اليمني في لقاء اليوم، ضمن التصفيات التأهيلية لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، مبينا أن المباراة من أهم المباريات، وسنسعى لتقديم المستوى الفني الرائع، وتحقيق الفوز والظفر بنقاط المباراة.

وأشار الشمراني إلى أن الجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد حريص على تطبيق النهج الفني المطلوب، وسنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث في مواجهة الليلة.

وشدد الشمراني على الدور الكبير للجماهير السعودية، وحضورها ودعمها الفعال له ولزملائه اللاعبين، وبمشيئة الله سنهديها الفوز وحصد نقاط المباراة.