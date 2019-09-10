شكرا لقرائتكم سموحة يستضيف مياة البحيرة وديا استعدادا للدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستضيف فريق سموحه نظيره مياه البحيرة ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها أبناء فرج عامر استعدادا للدورى الممتاز المقرر إقامته نهاية الشهر الجارى .
كان سموحه قد خاض عدد من المباراة الودية وحقق نتائج جيدة على رأسها الفوز على الإعلاميين بخمسة أهداف مقابل اثنين .
ويسعى حسام حسن المدير الفنى لسموحه إلى خوض عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى لإختيار التشكيل الأنسب الذى سيخوض به مباريات الدورى بالإضافة لرفع المعدل البدنى عند بعض اللاعبين .
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