شكرا لقرائتكم المصري يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بدأ مجلس إدارة النادى المصرى، رحلة البحث عن مدرب جديد لفريق الكرة خلفا لإيهاب جلال المدير الفنى الحالى والذى اقترب من الرحيل عن الفريق البورسعيدى لقيادة منتخب مصر فى الفترة المقبلة، خلفا للمكسيكى خافير اجيرى الذى رحل عن الفراعنة عقب بطولة أمم افريقيا 2019 الأخيرة.

ووضع مجلس إدارة النادى المصرى أكثر من إسم لخلافة إيهاب جلال، من بينهم حلمى طولان المدير الفنى السابق للإتحاد السكندرى، ومحمد يوسف المدير الفنى السابق للأهلى، وميمى عبد الرازق المدير الفنى السابق لسموحة.

يذكر أن إيهاب جلال بات من أقوى المرشحين لتدريب منتخب مصر خلفا لخافير اجيرى.