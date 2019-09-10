شكرا لقرائتكم الأهلي يخوض مرانة الأخير بالتتش استعدادا لمواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يؤدى فريق الكرة الأول بالنادي الأهلى مرانه الأخير على ملعب التتش بالجزيرة اليوم، قبل السفر فجر غداً الأربعاء لغينيا، استعدادا لمواجهة كانو سبورت المقرر اقامتها يوم 14 من الشهر الجارى، والتى تأتى فى ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

وتستغرق رحلة السفر إلى غينيا قرابة الـ12 ساعة، يتخللها ساعتان ترانزيت فى إثيوبيا، وسبق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة فى رحلة السفر للترتيب لإقامة البعثة قبل رحلة السفر.