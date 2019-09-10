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الكشف عن هدف ميسي الاخير قبل الرحيل عن برشلونة

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الهدف الرئيسي الذي يستهدفه النجم الأرجنتيني ليونيل قبل مغادرة .

وأوضحت صحيفة ‘‘ديلي ميل‘‘ الإنجليزية، أنه على الرغم من السجل الاستثنائي لليونيل ميسي مع برشلونة، إلا أنه لن يرحل عن البلوجرانا قبل أن يحقق هدفًا أخيرًا.
ووفقًا للمعلومات التي نشرتها الصحيفة الإنجليزية الشهيرة، فإن ليونيل ميسي لن يرحل عن برشلونة حتى يحقق لقب مرة أخرى.
وذكرت الصحيفة، أن ميسي لن يأخذ في الحسبان بطولة دوري الأبطال التي توج بها موسم 2005-2006 بعد فوز برشلونة في النهائي على آرسنال بنتيجة 2-1، لأنه قد حضر المباراة النهائية في ستاد فرنسا من المدرجات، حيث أنه لم يتعاف آنذاك بشكل كامل من إصابته بتمزق في العضلة ذات الرأسين في فخذه الأيمن.
ويعتقد ميسي أن أنه فاز بثلاث

ألقاب فقط بدوري الأبطال وليس أربع ألقاب كما هو مدرج في التاريخ، ويود إضافة لقب جديد إلى قائمة إنجازاته قبل مغادرة كاتالونيا في نهاية المطاف، على النحو المسموح به في البند المدرج في عقده الذي يتيح له الرحيل مجانًا عندما يشاء.
تجدر الإشارة أن ميسي توج بالعديد من البطولات مع برشلونة، حيث فاز بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات، و10 بطولات دوري إسباني، و6 ألقاب كأس ملك إسبانيا، و3 ألقاب كأس سوبر أوروبي، و3 ألقاب كأس عالم للأندية.
 
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