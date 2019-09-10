حقق الدولي البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، إنجازًا فريدًا مع منتخب بلاده بلجيكا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.
ونجح دي بروين من صناعة 3 أهداف في أول 32 دقيقة من مباراة
ووفقًا لشبكة ‘‘أوبتا‘‘ للإحصائيات، أصبح دي بروين أول لاعب يصنع 3 أهداف في نفس المباراة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
كما أوضحت أن دي بروين صنع 8 أهداف هذا الموسم مع النادي والمنتخب خلال 6 لقاءات فقط، بواقع 5 أسيست مع المان سيتي، و3 أسيست مع بلجيكا.
كانت هذه تفاصيل خبر أرقام قياسية لدي بروين بعد مباراة اسكتلندا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.