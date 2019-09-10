أرقام قياسية لدي بروين بعد مباراة اسكتلندا

حقق الدولي البلجيكي كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي الإنجليزي، إنجازًا فريدًا مع منتخب بلاده بلجيكا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2020.

ونجح دي بروين من صناعة 3 أهداف في أول 32 دقيقة من مباراة

بلجيكا وإسكتلندا في التصفيات المؤهلة ليورو 2020، بعدما صنع الأهداف الثلاثة الذي سجلها روميلو لوكاكو في الدقيقة التاسعة، وتوماس فيرمايلين في الدقيقة 24، وتوبي ألديرفيريلد في الدقيقة 32.ووفقًا لشبكة ‘‘أوبتا‘‘ للإحصائيات، أصبح دي بروين أول لاعب يصنع 3 أهداف في نفس المباراة في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.كما أوضحت أن دي بروين صنع 8 أهداف هذا الموسم مع النادي والمنتخب خلال 6 لقاءات فقط، بواقع 5 أسيست مع المان سيتي، و3 أسيست مع بلجيكا.