ابو قير يلاقي الزرقا وكفر الشيخ استعدادا للدوري

في اطار استعدادات الفريق لبداية دوري القسم الثاني يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي ابو قير للاسمدة مع نادي الزرقا ونادي كفر الشيخ يومي الاربعاء والخميس على التوالي لوضع اللمسات الاخيرة لاستعداد الفريق للموسم الجديد . والخميس على التوالي لوضع اللمسات الاخيرة لاستعداد الفريق للموسم الجديد . واشار علاء نوح المدير الفني ان فريقه في اتم الاستعداد لخوض منافسات البطولة والمنافسة على المقعد المؤهل للدوري الممتاز بعدما تم التعاقد مع مجموعة جيدة من الاعبين ولا يتبقى سوى التعاقد مع مهاجم قناص يجيد انهاء الهجمات خلال الايام القليلة القادمة . اتم الاستعداد لخوض منافسات البطولة والمنافسة على المقعد المؤهل للدوري الممتاز بعدما تم التعاقد مع مجموعة جيدة من الاعبين ولا يتبقى سوى التعاقد مع مهاجم قناص يجيد انهاء الهجمات خلال الايام القليلة القادمة .

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