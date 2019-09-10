رياضة | مفاجأة.. رفيق نيمار على أبواب الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. رفيق نيمار على أبواب الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الفرنسي لوكاس هيرنانديز نجم وسط بايرن ميونخ الألماني أنه لا يستبعد فكرة العودة واللعب في صفوف برشلونة أو ريال مدريد في المستقبل على الرغم من خوضه تجربة اللعب في الدوري الإسباني مع غريم الملكي أتلتيكو مدريد في اسبانيا.

وقال هيرنانديز في تصريحات صحفية:"بالتأكيد أملك فرصة اللعب مع نادٍ آخر في اسبانيا بخلاف أتلتيكو مدريد، ربما سأخوض تجربة الانضمام إلى برشلونة أو ريال مدريد في المستقبل، بالتأكيد لا أمانع هذا الأمر".



وأفادت تقارير صحفية عالمية أن هيرنانديز رفض عرضاً من ريال مدريد من أجل الانتقال إلى بايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية المنصرمة على الرغم من أن شقيقه ثيو هيرنانديز يعتبر أحد لاعبي ريال مدريد السابقين والمنتقل هذا الصيف إلى ميلان الإيطالي.

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وانضم لوكاس هيرنانديز إلى بايرن ميونخ في صفقة تقدر قيمتها بنحو 70 مليون يورو بعد تفعيل الشرط الجزائي مه أتلتيكو مدريد وهي أغلى صفقة في تاريخ العملاق البافاري كما أن اللاعب تجمعه علاقة جيدة مع مواطنه أنطوان جريزمان نجم برشلونة بعد خوضهما تجربة اللعب معا في أتلتيكو مدريد.



وكانت بعض التقارير الصحفية الإسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد كان يرغب في التعاقد مع لوكاس هيرنانديز وضمه لنادي العاصمة الإسبانية في فترة الانتقالات الصيفية.



وصرح لوكاس هيرنانديز مدافع بايرن ميونخ بأنه لا يهتم بالقيمة المالية الضخمة التي انتقل بها من أتلتيكو مدريد إلى النادي الألماني.