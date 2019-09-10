رياضة | ريال مدريد يقترب من أولى صفقاته الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من أولى صفقاته الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن ريال مدريد الإسبانى يسعى بقوة للتعاقد مع الدنماركى كريستيان إريكسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة "دياريو أى أس" أن ريال مدريد سيواصل ملاحقة الدنماركى كريستيان إري كسن لاعب توتنهام هوتسيبير الإنجليزي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية ".

وكان ريال مدريد خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية يريد التعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولكن فشلت الصفقة بسبب مغالاة نادى مانشستر يونايتد وكان إيريكسن هو الخيار الثانى لمدريد.