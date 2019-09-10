رياضة | برشلونة يتلقى خبرًا سارًا قبل موقعة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يتلقى خبرًا سارًا قبل موقعة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، على تلقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لخبر سار قبل موقعة فالنسيا المنتظرة ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيدخل المباراة أمام فالنسيا، بوجود الثلاثي الهجومي الناري المتمثل في الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، والدولي الفرنسي أنطوان جريزمان، الوافد الجديد للفريق الكتالوني، وأمام المهاجم الأوروجواياني لويس سواريز.

وأشارت الصحيفة إلى تعافي ميسي من الإصابة بشكل نهائي، التي تعرض لها خلال استعدادات نادي برشلونة للموسم الجديد، بينما عاد سواريز إلى صفوف الفريق، بعد اكتمال علاجه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة أتلتيك بيلباو في افتتاح بطولة الدوري الإسباني. Advertisements

وكان برشلونة قد استعاد أيضًا خدمات جونيور فيربو، المنضم حديثًا للفريق، قادمًا من ريال بيتيس خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي أغلقت يوم 2 سبتمبر الجاري، وذلك عقب إعلان اللاعب منذ يومين عودته من الإصابة وجاهزيته للمشاركة في المباريات القادمة.

موعد مباراة برشلونة القادمة أمام فالنسيا والقنوات الناقلة

يلتقي نادي برشلونة مع نظيره فالنسيا، يوم السبت المقبل الموافق 14 سبتمبر الجاري، في تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وسيتم إذاعة المباراة حصريًا عبر قناة 3 beIN SPORTS HD، الناقل الحصري للبطولة، كما يمكنكم متابعتها أيضًا عبر قنوات Cosmote Sport 2 HD اليونانية، وLaLiga TV Bar الإسبانية.