رياضة | مفاجأة.. ميسي ينصب السيرك في إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. ميسي ينصب السيرك في إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، يوم العاشر من أكتوبر القادم، صوب إقليم كتالونيا لمشاهدة ميسي ولكن هذه المرة بطريقة مختلفة.

واعتادت جماهير نادي برشلونة على رؤية نجمها داخل جدران الكامب نو وهو يمتعهم بأهدافه ويطربهم بلمساته الساحرة التي تخطف قلوب الجماهير وتستحوذ على صيحاتهم داخل معقل البلوجرانا، ولكن هذه المرة سيتم رؤيته داخل عرض في السيرك.



ومن المنتظر أن يتم عمل استعراض "ميسي 10" في بارك ديل فورم، بأقليم كتالونيا، عندما يقوم سيرك دو سوليه "سيرك الشمس"، بعرض رحلة نجم التانجو ميسي لمدة 90 دقيقة تجمع بين الأداء البدني المذهل والأجواء الشعرية الحالمة".



ويشمل العرض سرد قصة ميسي من مسقط رأسه في روساريو التابعة لأقليم سانتا في المتواجة داخل الأرجنتين، حيث يعد هذا العرض هو الأول لسيرك دو سوليه في إسبانيا.

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ومن المقرر أن يتواجد عدد كبير من عشاق البرغوث الأرجنتيني، لمشاهدة العرض الخاص بليونيل ميسي، للاستمتاع باللاعب داخل وخارج الملعب.

ميسي داخل الكامب نو وأنباء رحيله

بدأ الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي مسيرته الاحترافية مع برشلونة حيث نشأ وترعرع داخل أروقة النادي الذي وثق في موهبة البرغوث الأرجنتيني منذ صغره وتحمل مصاريف علاجه، الأمر الذي زاد من محبة وولاء ميسي للبلوجرانا وجماهيره.

وعلى الرغم من تداول أنباء عديدة تشير إمكانية رحيل ميسي عن صفوف النادي الكتالوني، بعدما صرح بارتميو، رئيس نادي برشلونة، بوجود بند في عقد ميسي يسمح له بالرحيل في الوقت الذي يريده اللاعب، ولكن أكد بعض الصحفيين في برنامج التشيرنجيتو الشهير، على استحالة رحيل ميسي، بسبب رفضه في وقت سابق للعروض المغرية التي أتيحت للفريق.