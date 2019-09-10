رياضة | نجم برشلونة على أبواب الرحيل

أصبح المدافع الفرنسي صامويل أومتيتى قريباً من الرحيل عن صفوف برشلونة الإسبانى خلال فترة الإنتقالات القادمة بعد الإصابات المتكررة التى عانى منها اللاعب والتى أبعدته عن النشاركة مع البلوجرانا خلال الموسم الماضي.

وصرح أومتينى لموقع لو 10 سبورت، قائلاً :" جئت لبرشلونة من أجل أن أشارك بشكل أساسي وأن أحقق العديد من البطولات ذلك كان حلمى منذ الصغر".

وأضاف المدافع الفرنسي :" جئت هنا ليس للجلوس إحتياطياً وكانت الناس منذ الصغر تقول لى متى ستلعب لبرشلونة، فهدفي كان الحصول على الألقاب".

ويذكر إن أومتيتى عانى من الإصابة طوال الموسم الماضي مما جعل مشاركاته قليلة مع الفريق الكتالونى وشارك بدلاً منه الفرنسي الأخر كليمنت لينجليت والذى ثبت أقدامه بجانب المدافع الإسبانى جيرار بيكيه فى دفاع البارسا.