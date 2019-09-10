رياضة | تسريبات.. برشلونة يكشف عن هوية قميصه الثالث في الموسم الحالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريبات.. برشلونة يكشف عن هوية قميصه الثالث في الموسم الحالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشت بعض المصادر المقربة من نادي برشلونة، عن شكل القميص الثالث للفريق الكتالوني في الموسم الحالي، والذي من المتوقع بأن يستخدمه الفريق في مباريات قليلة هذا الموسم، حيث تكون الأولوية دومًا للقميص الأساسي في مباريات داخل ملعب كامب نو، والقميص الثاني في المباريات التي تقام خارج أرضية ملعب برشلونة، وفي حالة كون الفريق صاحب الأرض يرتدي ألوان قريبة من ألوان قميص برشلونة الثاني، ففي هذه الحالة سوف يشارك الفريق بالقميص الثالث، والذي جاءت الصورة المسربة له على النحو التالي:

ويذكر بأن نادي برشلونة يعد واحد من بين أكثر أندية العالم بيعًا للقمصان في السنوات الماضية رفقة ريال مدريد ومانشستر يونايتد، وهو الأمر الذي يجعل شركة "نايك" والتي تملك حقوق تصميم قمصان برشلونة تعطي النادي الكتالوني مبالغ فلكية في كل موسم من أجل الإستمرار في رعاية الفريق.

ويعد المبلغ الذي يحصل عليه نادي برشلونة من جراء حقوق رعاية شركة نايك للفريق هو من بين الأعلي في العالم، حيث قالت تقارير إعلامية في وقت سابق، بأن برشلونة يحصل على قرابة ال150 مليون يورو سنوياً من شركة نايك بدءًا من عام 2018، ليعتبر أغلى عقد رعاية في العالم متجاوزاً بذلك مانشستر يونايتد الذي يجني 83.5 مليون يورو سنوياً من عقده مع شركة أديداس في السنوات الأخيرة.