شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يرد على مزاعم الإساءة إلى جماهير الأهلي: «رحم الله الـ20 والـ74» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمود عبدالرازق «شيكابالا»، لاعب الزمالك، إنه لم يقصد توجيه إهانة إلى أي نادي منافس أثناء احتفاله مع جماهير القلعة البيضاء، الأحد، عقب التتويج بكأس مصر على حساب نادي بيراميدز.

كتب عبر «تويتر»، مساء الاثنين: «توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الزمالك والأهلي، ولا أتمنى أن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية».

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أضاف: «ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالات بالفوز بالكأس، ولم أوجه إهانة لأي نادي منافس أثناء احتفالي وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها».

تابع: «أخيرا أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتها للمدرجات؛ لأن الكرة بدون الجمهور لا تساوى أي شيء. رحم الله الـ 20 والـ 74».

وحصد الزمالك لقب الكأس، مساء الأحد، بعد الفوز بثلاثية نظيفة على بيراميدز، في المباراة التي جرت أحداثها على برج العرب في الإسكندرية.