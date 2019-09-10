شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أهلاوية «رايح جاي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يرحلون عن الأهلى ويعلن مجلس إدارة النادى الاستغناء عن خدماتهم، ثم يتألقون ويثبتون جدارة كبيرة مع الأندية الأخرى، فيطلب النادى الأحمر استعادتهم والاستفادة من خدماتهم ثم يرحلون بعد فترة وجيزة، حكاية تكررت كثيراً داخل أروقة التتش فى المواسم الأخيرة وأثارت اندهاش جماهير النادى وطرحت العديد من علامات الاستفهام.

التقرير التالى نستعرض من خلاله أبرز اللاعبين خلال الألفية الجارية الذين فرط الأهلى فى خدماتهم ثم استعادهم وقام بالاستغناء عنهم من جديد.

أحمد صديق قام الأهلى بالحصول على خدماته فى صيف 2006 بعد عدد الإصابات الهائل الذى تعرض له نجوم الفريق، وظهر صديق بشكل رائع سواء فى مركز الظهير الأيمن أو لاعب الوسط الأيمن فى بعض الأوقات، قبل أن يرحل لصفوف الإسماعيلى ويقدم مستويات فنية رائعة، فيقوم النادى الأحمر بطلب التعاقد معه من جديد بعد عودة مانويل جوزيه لتدريب الفريق، ويرحل بعدها صديق برحيل المدرب البرتغالى.

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محمد فضل كان واحدا من أبرز مهاجمى الأهلى فى فترة الشباب، حيث كان ضمن نجوم منتخب مصر تحت 17 عاماً برفقة أحمد بلال فى مونديال مصر 1997، وأثبت فضل قدرات تهديفية مميزة خاصةً من الكرات الرأسية، وبات مهاجم الفريق بشكل أساسى حتى موسم 2003 الذى تم خلاله الاستغناء عنه ليلعب فضل لعدة أندية أبرزها كاظمة الكويتى والاتحاد السكندرى ثم التوهج بصفوف الإسماعيلى ليعود من جديد لقيادة هجوم الأهلى موسم 2010 قبل أن يقوم النادى بالاستغناء عنه.

حكاية جديدة وحلقة أخرى من مسلسل نجوم أهلاوية «رايح جاى» تتكرر مع هشام محمد لاعب متوسط الميدان الذى تألق مع فريق الشباب بالنادى وكان أحد نجوم جيل 2009 مع منتخب مصر للشباب قبل أن يقرر الأهلى رحيله ليقدم اللاعب أداء رائعا مع فريق مصر للمقاصة، عاد على أثره من جديد للقلعة الحمراء، إلا أن الرحيل من جديد كان حاله، فأبرم اللاعب تعاقداً مع الاتحاد السكندرى فى الصيف الجارى بعد استغناء النادى عن خدماته.

القائمة تطول لتشهد إسلام محارب الذى قررت إدارة الأهلى الاستغناء عن خدماته رغم بزوغ نجمه مع فريق الشباب بالنادى، فيتألق اللاعب بقميص الجونة وسموحة لتقرر إدارة النادى الأحمر التعاقد معه من جديد، إلا أنه كان ضمن قائمة الراحلين عن أسوار التتش فى الصيف الجارى لصفوف الجونة.

مؤمن زكريا أيضاً كان أحد نجوم الأهلى بفريق الشباب قبل أن ينضم لعدة أندية مثل إنبى والمصرى والإنتاج الحربى ثم الزمالك، ويحدث الأهلى ضجة كبرى بالحصول على خدمات اللاعب فى شتاء 2015، فى الوقت الذى بات فيه مؤمن قريباً من وداع الأهلى من جديد بعد عدم قيده فى قائمة الموسم الجديد واستمرار تعلق موقفه، ولم يختلف الأمر كثيراً بالنسبة لحسين السيد «مارسيللو» الذى رحل فى فترة الشباب عن الأهلى ثم قام النادى بطلب خدماته من جديد، ولا يزال موقفه غامضاً من حيث قائمة النادى فى الموسم الكروى المقبل.

أحمد شديد قناوى هو أحد أشهر حكاية نجوم الأهلى «رايح جاى» خلال الألفية الجارية، فبعدما أظهر اللاعب مردوداً رائعاً مع الفريق الأول وهو دون الـ17 عاماً وقيادته للجبهة اليسرى بامتياز يعلن النادى رحيله لصفوف المصرى البورسعيدى موسم 2008 إلا أن شديد أجبر إدارة التتش على إعادته من جديد بمستواه الفنى المميز، ليكون ضمن قائمة الفريق فى موسم 2012 لكن السيناريو يتجدد ويعلن النادى رحيله لصفوف الإنتاج الحربى فى 2015.