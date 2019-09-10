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بطل إفريقيا يفوز بصعوبة على منتخب بنين بهدف سليماني
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
حقق المنتخب الجزائري فوزا صعبا على نظيره منتخب بنين بهدف نظيف ، في المباراة التى جمعت المنتخبين على ملعب 5 يوليو، وديا ضمن استعداد الفريقين لبطولاتها القادمة سواء تصفيات أفريقية أو تصفيات كأس العالم 2022.
وقبل المباراة حرص لاعبو بنين على الاحتفال بلاعبى منتخب الجزائر من خلال ممر شرفى بعد تتويج المنتخب الجزائرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى أقيمت فى مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.
هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 72 عبر مهاجم موناكو الفرنسي إسلام سليماني، والذى وصل لهدفه التاسع والعشرون مع الخضر وأصبح على بعد 7 أهداف لمعادلة رقم عبد العزيز تصفاوت الهداف التاريخي لمحاربو الصحراء.
ويستمر معسكر التدريبي المقام فى الجزائر، استعدادًا لمواجهة زامبيا فى نوفمبر المقبل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الأفريقية 2021 المقامة فى الكاميرون، وستكون أيضًا المباراة هي الأخيرة للاعب رفيق حليش مدافع موريننسي البرتغالي، بعد قرار اعتزاله اللعب دوليًا.
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