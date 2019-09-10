ألمانيا تحقق فوزًا صعبًا على أيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

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ألمانيا تحقق فوزا صعبا على أيرلندا الشمالية في تصفيات يورو 2020

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

حقق المنتخب الألمانى فوزا صعبا خارج الأرض على مضيفه الأيرلندي الشمالي بهدفين نظيفين، خلال المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب "ويندسور بارك"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".



ونجح فريق المدرب يواكيم لوف فى تجاوز أحزان الفضيحة التى تعرض لها أمام المنتخب الهولندى بالسقوط بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى الجولة الماضية من تصفيات "يورو 2020".

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هدف المباراة الأول جاء عبر مارسيل هالستنبيرج فى الدقيقة 48، بعد أن سدد كرة عائدة له من الدفاع بقوة فى الشباك، بينما سجل سيرجي جنابري الهدف الثاني في الدقيقة 93.

وبهذه النتيجة يحتل المنتخب الألمانى الصدارة برصيد 12 نقطة بعد أن حقق الفوز فى أول 3 جولات قبل أن يخسر أمام هولندا، ويفوز اليوم على أيرلندا الشمالية.

يذكر أنه من المقرر أن النسخة المقبلة من أمم أوروبا 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو فى 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب "ويمبلي" الشهير فى العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتى الدور نصف النهائى، إضافة إلى المباراة النهائية.