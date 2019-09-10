شكرا لقرائتكم الإتحاد السكندرى يلتقي الزرقا وديا استعدادا للدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف فريق الإتحاد السكندرى نظيره الزرقا ضمن سلسلة المباريات الودية التى يخوضها أبناء القلعة الخضراء استعدادا للدورى الممتاز ودور الـ32 بالبطولة العربية امام العربى الكويتى . كان الإتحاد السكندرى قد خاض مباراة اول امس امام بيلا إحدى فريق المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى . Advertisements ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى للفريق إلى خوض عدد من المباريات الودية متدرجة المستوى لإختيار التشكيل الأنسب الذى سيخوض به مباريات الدورى ن بالإضافة لرفع المعدل البدنى عند بعض اللاعبين .

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