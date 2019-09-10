شكرا لقرائتكم جنش يكشف حقيقة هجوم رئيس الزمالك عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، حقيقة تصريحات مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض عنه. وقال جنش خلال تصريحات تلفزيونية : "رئيس الزمالك قال لي أن التصريحات التي تقال ضدك مني تم تحريفها". أضاف " رئيس الزمالك قال لي إنك مثل نجلي أمير وأحمد، كما أنه يتحدث معي ويطمئن على إصابتي دائمًا".

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