« شيكابالا » ينفي الإساءة لجماهير الأهلي : لا اتمنى ان تكون الاجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية

الموجز

حرص الكابتن « محمود عبدالرازق شيكابالا » ، قائد الزمالك، على توضيح الصورة والرد على الاتهامات التى وجهت له بإهانته لفريق الأهلى وجماهيره، أثناء الاحتفال بتتويج الفارس الأبيض ببطولة كأس مصر.

وكتب " شيكابلا " تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " قائلا : توضيح لكل جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر فى بداية الموسم بين الزمالك والأهلي،ولا اتمنى ان تكون الاجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية

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وتابع : ما حدث أمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفال بالفوز بالكأس ولم أوجه الإهانة لأي نادي منافس اثناء احتفالي" مستطردًا:" وهذا واضح بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها

مضيفا : اتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها للمدرجات، لان الكرة بدون الجمهور لا تساوي اي شئ، رحم الله الـ20 والـ74