متشو استطاع من تقديم اعتماده لجماهير الزمالك..بالتتويج بالبطولة

استطاع الصربي ميتشو، المدير الفني لنادى الزمالك، من تقديم أوراق اعتماده إلى جماهير نادى الزمالك بأول بطولة له، عقب قيادته القلعة البيضاء للتتويج ببطولة كأس مصر للعام الثاني على التوالي، والتتويج رقم 27 ضمن تاريخ فرسان ميت عقبة.

حيث استطاع ميتشو من قيادة الفريق للفوز العريض بثلاثية نظيفة في نهائي كأس مصر على نظيره بيراميدز، وبتلك البطولة استطاع الأبيض رد اعتباره عقب الخسارة الأخيرة أمام نفس الفريق بهدف نظيف ضمن مباريات الدوري العام.

ولم يتوقف دور ميتشو فقط على الفوز بالبطولة ولكن امتد لإعادة مهارات اللاعب المخضرم محمود عبد الرزاق شيكابالا صانع ألعاب الفريق، حيث عاد إلى مستواه مع القلعة البيضاء ليمتع ويبدع ويساهم في صنع الثلاثية البيضاء.