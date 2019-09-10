سموحة يشكو محمد طلعت والمقاولون العرب لاتحاد الكرة

تقدم مجلس أدارة نادي سموحة بشكوى رسمية الى الأتحاد المصري لكرة القدم ضد لاعب المقاولون العرب محمد طلعت يطالبه فيها بسداد قيمة الشرط الجزائي في العقد المبرم بينهما بعدما قام الاعب بتوقيع تعاقد جديد مع ناديه مفضلا الاستمرار فيه .

وكان نادي سموحة قد تعاقد في يناير الماضي مع محمد طلعت مهاجم المقاولون العرب لمدة ثلاث مواسم وحصل الاعب على مقدم التعاقد وقام نادي سموحة بابلاغ ادارة المقاولون العرب بهذا التوقيع رغم ان نادي سموحة لم يكن مرغما

على هذا الامر حيث ان الاعب وقع لسموحة في المدة القانونية التي ينص عليها قانون الانتقالات الدولي الا ان الاعب وبعد ان حصل على مقدم التعاقد رفض استكمال التعاقد مع نادي سموحة وفضل الاستمرار مع نادي المقاولون العرب فما كان من ادارة سموحة الا أن تطالبه بقيمة الشرط الجزائي والذي يبلغ حوالي 7 مليون جنية والذي ينص عليه العقد و كذلك يعد نادي المقاولون العرب متضمنا معه في سداد القيمة وفقا لقواعد الفيفا .

وفي تصريح خاص ل ( الوفد ) اكد المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة ان ناديه لن يترك حقه لدى الاعب محمد طلعت وسيحصل عليه متوقعا حسم الموضوع بمنتهى السرعة من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الاستاذ عمرو الجنايني نظرا لوضوح الموضوع بشكل تام .

واشار رئيس نادي سموحة ان الموضوع ليست لاعب وقع ورفض استكمال تعاقده لكنها حقوق نادي سموحة التي يؤتمن عليها مجلس الادارة مشيرا الى ان نفس الموقف حدث مع لاعب في الموسم الماضي وحصل سموحة على كامل حقوقه وهو الاعب اسامة العزب .