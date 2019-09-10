وصول محترف سموحة الامريكي للانضمام للفريق

وصل الى الاسكندرية مساء الاثنين المحترف الامريكي بالفريق الاول لكرة السلة بنادي سموحة جيمس جاستس وذلك استعدادا للانضمام لتدريبات الفريق استعدادا للموسم الجديد .
يذكر ان جيمس جاستس كان احد افضل الاعبين المحترفين في الدوري المصري لكرة السلة وقاد سموحة للحصول على المركز الثالث في بطولة دوري أبطال افريقيالذلك سارعت ادارؤة النادي بتجديد التعاقد معه .
وفور وصوله استقبله رئيس النادي المهندس محمد فرج عامر و تمنى له تقديم موسم طيب مع فريق سموحة وقيادة الفريق نحو منصات التتويج .
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