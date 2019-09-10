7 آلاف مشجع يساندون الإسماعيلي امام الأهلي الليبي

وافق الأمن على حضور 7 آلاف مشجع لمباراة الإسماعيلي والأهلي الليبي، والمقرر لها يوم الجمعة الفدمة في ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ".

وحدد الإسماعيلي قيمة التذاكر تمهيدا لطرحها للجمهور.

ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 20 جنيها والمقصورة الأمامية 100 جنيه.

الفدمة في ذهاب دور الـ32 لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية ".وحدد الإسماعيلي قيمة التذاكر تمهيدا لطرحها للجمهور.ويبلغ سعر تذكرة الدرجة الثالثة 20 جنيها والمقصورة الأمامية 100 جنيه.

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