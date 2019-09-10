سلة سموحة تهزم منتخب السعودية وديا

في اولى تجاربه الودية استعدادا للموسم الجديد فاز الفريق الاول لكرة السلة بنادي سموحة على نظيره السعودي بنتيجة 76 / 71 في المباراة التي جمعت الفريقين على الصالة المغطاة بناديسموحة .
وقبل بداية المباراة قام المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بتبادل دروع التكريم مع رئيس بعثة الفريق السعودي كما قامبمصافحة كل لاعبي والجهاز الفني والاداري للمنتخب السعودي .
يذكر ان منتخب المملكة العربية السعودية يقوم بعمل معسكر تدريبي في الاسكندرية استعدادا لبطولة اسيا وقام بأداء ثلاث مباريات فاز في الاولى على سبورتنج وهزم في الثانية من الاتحاد السكندري .
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