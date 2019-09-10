هولندا تواصل الصحوة برباعية في إستونيا



عاد منتخب هولندا بفوز ثمين ومستحق على مضيفه الإستوني، برباعية دون رد، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2020).



سجل رباعية الطواحين، المهاجم المخضرم رايان بابل "هدفين" وممفيس ديباي وفاينالدوم بالدقائق 17 و48 و76 و87.



ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى 9 نقاط من 4 مباريات، في المركز الثالث، ليواصل صحوته للجولة الثانية على التوالي، ويقترب من فارسي الصدارة ألمانيا وأيرلندا الشمالية (12نقطة لكل منهما من 5 مواجهات).



بينما يقبع المنتخب الإستوني في المركز الخامس والأخير بدون نقاط بعد تلقيه 5 هزائم.



اعتمد رونالد كومان مدرب هولندا على خطة 4-3-3، وفرض سيطرته تماما على اللقاء من بدايته لنهايته، أما كاريل فولايد مدرب إستونيا فلعب بخطة 4-2-3-1 لكن فريقه كان بلا أنياب هجومية، ومفكك دفاعيا.



لم يترك الضيوف فرصة لإستونيا لالتقاط الأنفاس، وهددوا المرمى مبكرا بتسديدتين قويتين لفان دايك وجويل فيلتمان.



واستغل الهولنديون صحوة البداية بتسجيل هدف مبكر بقدم بابل بعد متابعة لكرة عرضية من دالي بليند.



تحمل سيرجي ليبميتس حارس مرمى إستونيا عبئا كبيرا، حيث تصدى لتسديدات خطيرة للغاية لممفيس ديباي وجورجينيو فاينالدوم ودافي بروبر.



في الجهة الأخرى لم يتعرض الحارس الهولندي ياسبر سيليسن لأي اختبارات حقيقية، حيث كانت الأسلحة الهجومية لإستونيا سواء رأس الحربة إيريك سورجا أو الثلاثي أوجاما وكايت وزينيوف معطلة تماما.



لم تمر أكثر من 3 دقائق من بداية الشوط الثاني، حتى عزز منتخب هولندا تفوقه بهدف ثان برأسية بابل بعد عرضية متقنة من ديباي.



كان دونيل مانيل أضعف حلقة في هجوم الطواحين، حيث أضاع فرصة مؤكدة، قبل أن يتم استبداله في الدقيقة 63 ليشارك مكانه ستيفن برخيوس.



كاد فان دايك أن يسجل الهدف الثالث للضيوف، بعدما ارتقى لركلة ركنية برأسه، إلا أن المدافع الإستوني أبعد الكرة من على خط المرمى.



في الدقيقة 71، قرر رونالد كومان إراحة لاعب برشلونة فرينكي دي يونج، ليشارك مكانه لوك دي يونج، بعدها بثوان سدد ديباي كرة سهلة أمسكها الحارس.



لم يهدأ ديباي، وتحرك يمينا ويسارا حتى تلقى كرة طويلة من ماتياس دي ليخت، ليسدد بيسراه في الزاوية اليمنى، مسجلا هدفه الرابع في التصفيات والثالث لهولندا.



انتفض أصحاب الأرض بعد فوات الأوان، حيث سدد هنريك أوجاما كرة قوية أبعدها سيليسن بصعوبة.



شارك كيفن ستروتمان مكان رايان بابل، بينما واصل ديباي تألقه بصناعة الهدف الرابع بركلة حرة لعبها على رأس فاينالدوم، بعدها أضاع مهاجم أولمبيك ليون فرصة مؤكدة لتسجيل هدف خامس، وسدد برخيوس كرة فوق العارضة.



المصدر: موقع كورة