بلجيكا تكتسح اسكتلندا برباعية في تصفيات "يورو 2020"



اكتسح المنتخب البلجيكي، الإثنين، مضيفه الاسكتلندي بأربعة أهداف نظيفة، ضمن مباريات الجولة السادسة للمجموعة التاسعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020).



أحرز رباعية بلجيكا، روميلو لوكاكو وتوماس فيرمايلين وتوبي ألديرفيريلد وكيفين دي بروين في الدقائق 9 و24 و32 و82.



كما اكتسح منتخب قبرص مضيفه منتخب سان مارينو بنفس النتيجة برباعية نظيفة، ضمن نفس الجولة للمجموعة ذاتها.



أحرز الرباعية، يانيس كوسولوس (هدفين) في الدقيقتين 2 و73، وفوتيوس بابوليس وكوستاكيس أرتيماتاس في الدقيقتين 38 و75.



وفي نفس الجولة للمجموعة ذاتها، اقتنص المنتخب الروسي فوزًا قاتلًا من ضيفه منتخب كازاخستان بهدف دون رد.



أحرز هدف اللقاء الوحيد، ماريو فرنانديز في الدقيقة 89.



بذلك، تتصدر بلجيكا المجموعة برصيد 18 نقطة، وروسيا الثاني برصيد 15 نقطة، وقبرص الثالث بـ 7 نقاط بفارق الأهداف عن كازاخستان، وإسكتلندا الخامس بـ 6 نقاط، وسان مارينو السادس والأخير دون رصيد من النقاط.

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