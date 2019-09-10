رياضة | نجم الزمالك يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يكشف حقيقة تعرضه لحادث سير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن تعرض لاعب نادي الزمالك محمود علاء لحادث سير وذلك عقب التتويج بلقب كأس مصر بالفوز على بيراميدز.

وكتب محمود علاء، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "الحمد لله أنا بخير وأخويا أحمد بخير ومفيش حادثة اتعرضنالها ولا حاجة واتقوا الله في الكلام إللي بتنشروه وحسبي الله ونعم الوكيل في إللي قال كدة".

وشارك محمود علاء في فوز نادي الزمالك بلقب كأس مصر للمرة السابعة والعشرين في تاريخ الفارس الأبيض بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل بالمباراة النهائية التي أقيمت بين الطرفين مساء يوم الأحد الماضي على ملعب برج العرب.

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وجاءت ثلاثية الزمالك في شباك بيراميدز عن طريق كلاً من؛ يوسف أوباما من صناع شيكابالا والمغربي أشرف بن شرقي الذي تألق في المباراة واستطاع أن يسجل هدفين.

وكان نادي الزمالك قد خاض 5 مباريات في بطولة كأس مصر ولم يستقبل أي أهداف حيثُ استهل مشواره بالفوز على منية سمنود بهدف دون رد ومن ثم تخطي الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين في دور الستة عشر.

وفي دور الـ8؛ فاز نادي الزمالك على مصر المقاصة بهدف نظيف وبنفس النتيجة تخطى بصعوبة عقبة الاتحاد السكندري في دور نصف النهائي ثم بعد ذلك تمكن من عبور بيراميدز بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية التي لعبت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.