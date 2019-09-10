رياضة | ودياً .. الفيوم يواجه المنيا الخميس القادم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ودياً .. الفيوم يواجه المنيا الخميس القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفنى للفريق الكروى الاول بنادى الفيوم الرياضى بقيادة مديره الفنى حسين عبد اللطيف ، إقامة مباراة ودية أمام المنيا الرياضى وذلك عصر الخميس القادم بملعب منتجع الاسيوطى سبورت .

ويعكف حسين عبد اللطيف على إقامة عدة مباريات ودية قبل انطلاق الموسم الكروى الجديد خاصة بعد توليه المسؤولية خلفا لمجدى طلبه بجانب حرصه على تحقيق الانسجام والتناغم بصفوف الفريق .

وكان الفيوم الرياضى قد حقق فوزا بثلاثية نظيفة على ضيفه العياط وذلك فى إطار المباراة الودية بالاسبوع الماضى .

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يذكر أن الفيوم قد بدأ معسكره التدريبي بملعب استاد الفيوم الرياضى تحت قيادة فنية لمديره الفنى حسين عبد اللطيف والذى تولى المسئولية خلفا لمجدى طلبة.

ونجح الفيوم فى تحقيق فوز بنتيجة 4/1 وذلك أمام ساحة الفيوم وذلك فى إطار المباراة الودية التى جمعت بين الفريقين يوم الاحد الماضى وشارك بها العديد من اللاعبين الذين لم ينالوا فرصة المشاركة بودية طلائع الجيش بالاسبوع الماضى .

وكان الفريق الفيومى قد لعب عدة مباريات ودية أمام فرق الشرقية للدخان وكوكاكولا وبنى سويف ورأس غارب وطلائع الجيش، وفاز الفيوم مؤخراً على حساب فريق العياط بثلاثية نظيفة.