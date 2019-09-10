رياضة | فيديو.. المنتخب الجزائري يفوز على بنين ودياً بهدف نظيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيديو.. المنتخب الجزائري يفوز على بنين ودياً بهدف نظيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المنتخب الجزائري الفوز على نظيره البنيني، بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الإثنين، بملعب 5 يوليو، والتي خصصت للاحتفال بتتويج المحاربين بكأس أفريقيا وتوديع المدافع رفيق حليش.

وأحرز إسلام سليماني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 72 من ركلة جزاء.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، حيث انحصر اللعب في وسط الميدان، مع بعض المحاولات الجزائرية، إلا أنها لم تثمر عن أهداف بسبب سوء التركيز وتألق الحارس ساتورنين.

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وكاد رياض محرز أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 16، من تسديدة قوية إثر تمريره من بلايلي، ونجح الحارس البنيني في التصدي لنها.

واصل لاعبو المنتخب الجزائري ضغطهم وسط استبسال دفاعي من المنتخب البنيني، وفي الدقيقة 41 توغل بلايلي ومنح كرة على طبق من ذهب داخل منطقة العمليات لزميله بن بناصر الذي سدد بقوة لكن الحارس كان في الموعد.

في الشوط الثاني بادرت الجزائر بالهجوم من أجل تسجيل هدف السبق، وتحقق ذلك في الدقيقة 72 عن طريق المتألق سليماني.