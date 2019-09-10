رياضة | دكرنس يواصل تدريباته في الإسماعيلية ويخوض 4 وديات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يواصل تدريباته في الإسماعيلية ويخوض 4 وديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل الفريق الأول بنادى دكرنس الرياضى بقيادة أيمن الجمل تدريباته اليوم الثلاثاء بمعسكر الفريق بمدينة الإسماعيلية والذى إنطلق مؤخراً ويستمر لمدة ثلاث أسابيع.

وكان الفريق قد بدأ اولى تدريباته بملعب القناة قبل الوصول لمقر الإقامة بالإسماعيلية، وفي اليوم الثانى شمل تدريبات بدنية قوية على إحدى الجبال الرملية بمحافظة الإسماعيلية وشهد منافسة قوية من جميع اللاعبين من أجل إثبات أحقيته بالتواجد ضمن صفوف الفريق للموسم الجديد.

وكان الجهاز الفنى بالتنسيق مع مجلس إدارة النادى قد أعلن توصله لإقامة ٤ مباريات ودية أمام كهرباء الإسماعيلية و القناة و منتخب السويس والترسانة أيام ١٣،١٤،١٦،١٩ من الشهر الحالي، خلال معسكر الفريق فى المرحلة ماقبل الأخيرة بفترة إعداد الفريق للموسم المقبل بدورى القسم الثانى.

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وأكد أيمن الجمل عن رضاه عن المستوى البدنى والفنى الذى وصل له اللاعبين الحاليين بالفريق وأنه لايلتفت إطلاقا لنتائج الوديات قدر نظرته لمدى الإستفادة الفنية والخططية من المباريات وبأن متفائل بتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم الجديد لما يمتلكه الفريق من العديد من الأسماء واللاعبين المتميزة التى يثق فى قدراتها تماما لتحقيق اهدافه مع الفريق.

على جانب آخر كان النادى قد أبلغ رسميا اللاعبين أمير بلبول الظهير الأيمن و كريم عباس الظهير الأيسر للفريق بالبحث عن عروض جديدة من أجل الرحيل عن الفريق.

ويشارك دكرنس الصاعد حديثا لدورى القسم الثانى بالمجموعة الثالثة والتى تضم ١٢ فريق من فرق بحرى.