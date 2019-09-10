رياضة | رونالدو: نجم منتخب الجزائر سيكون بطل المستقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو: نجم منتخب الجزائر سيكون بطل المستقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحف إيطالية أن لاعب نادي يوفنتوس وأسطورة المنتخب البرتغالي؛ كريستيانو رونالدو؛ قد أبدى إعجاب شديد بإمكانيات لاعب منتخب الجزائر وذلك بعد مباراة جمعت بين يوفنتوس وامبولي في الموسم الماضي.

وذكرت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت؛ أن كريستيانو رونالدو قد أخبر أصدقائه في السيدة العجوز بأنه معجب للغاية بما كان يقدمه إسماعيل بن ناصر خاصة عندما كان في إمبولي.

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وذكر أحد أصدقاء رونالدو بأن الدون قد أخبره بعد مباراة يوفنتوس وامبولي: "لقد أعجبت كثيرا بأداء اللاعب رقم ١٠ في امبولي؛ بإمكانه أن يصبح لاعب كبير في الفترة المقبلة"

يذكر أن إسماعيل بن ناصر قد انتقل الي صفوف نادي ميلان الايطالي مقابل ١٦ مليون يورو؛ وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

والجدير بالذكر أن إسماعيل بن ناصر قد توج بلقب أفضل لاعب في بطولة كأس أمم أفريقيا ٢٠١٨ والتي أقيمت في مصر الصيف الماضي