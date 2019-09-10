رياضة | عاجل.. شيكابالا يوضح حقيقة إهانته للنادي الأهلي وجماهيره

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. شيكابالا يوضح حقيقة إهانته للنادي الأهلي وجماهيره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك، على الانتقادات التي وجهت إليه بعد احتفاله مع الجماهير أمس الأحد عقب الفوز بلقب كأس مصر.

وفاز نادي الزمالك أمس على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل ليحرز اللقب رقم 27 في تاريخه.

وقال شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "توضيح لكرة جماهير الكرة المصرية ونحن على أعتاب مباراة السوبر ببداية الموسم بين الأهلي والزمالك ولا أتمنى بأن تكون الأجواء الجماهيرية بهذا الشحن والعصبية".

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وتابع: "ما حدث بالأمس وقت الاحتفالات مع جمهورنا العظيم كان مجرد احتفالاً بالفوز بالكأس، ولم أوجه إهانة لأي نادٍ منافس أثناء إحتفالي وهذا بكل مقاطع الفيديو التي تم تداولها".

وأضاف: "وأخيراً أتمنى من كل قلبي عودة الجماهير المصرية بمختلف انتمائتها للمدرجات لأن الكرة بدون الجمهور لا تساوي شيء، رحم الله الـ20 والـ74".

وكان شيكابالا قد شارك أمس في مباراة الزمالك ضد بيراميدز وصنع الهدف الأول الذي أحرزه يوسف أوباما عند الدقيقة "52" من عمر اللقاء، بينما سجل أشرف بن شرقي هدفين "الثاني والثالث" ليقتل آمال الخصم ويهدي الفارس الأبيض لقب جديد يُضاف لألقاب من كأس مصر ويصبح 27 لقباً.

وعاد الأباتشي شيكابالا إلى الزمالك في بداية الموسم الحالي قادماً من أبولون اليوناني وشارك حتى الآن في 5 مباريات وسجل 3 أهداف بينما صنع 4 تمريرات حاسمة، وتوج اللاعب بلقب كأس مصر للمرة الخامسة في تاريخه مع الزمالك.