رياضة | نشرة أخبار الهلال اليوم الإثنين.. مسؤول أهلاوي سابق يفجر مفاجأة جديدة عن "الربيعي" وخلاف يقود ثنائي الزعيم للهروب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة أخبار الهلال اليوم الإثنين.. مسؤول أهلاوي سابق يفجر مفاجأة جديدة عن "الربيعي" وخلاف يقود ثنائي الزعيم للهروب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الهلال، اليوم الموافق الإثنين 9 سبتمبر 2019 العديد من الأحداث المثيرة الخاصة بفريق الكرة أبرزها؛ مسؤول أهلاوي سابق يفجر مفاجأة جديدة في قضية "الربيعي"، وخلاف يقود ثنائي الزعيم للهروب إلى النصر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أهم أخبار الهلال اليوم الإثنين الموافق 9 - 9 - 2019:-

-مفاجأة مدوية.. خلاف يقود ثنائي الهلال للهروب إلى النصر

كشف عبدالعزيز بغلف، عضو شرف نادي النصر، عن وجود خلاف شديد بين إثنين من أهم العناصر الأساسية للفريق الأول للكرة بنادي الهلال.

قال بغلف عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، تحت عنوان "خبر حصري": "خلافات شديدة قد تصل إلى حد الانفصال بين إثنين من أهم ركائز الفريق الجار.. وبين محورهم وأظهرته".

وأضاف: "إذا لم يتم احتواء الأمر سريعا فالفترة الشتوية كفيلة بإنتقال البعض منهم إلى الجهة المفضلة لديهم".

وأكد عبدالعزيز بغلف، على أن الوجهة المفضلة لهؤلاء اللاعبين، سيكون فريق النصر، ونادي آخر من الغربية.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الساعات القليلة الماضية إلى وجود صدام بين بعض نجوم الهلال، داخل معسكر منتخب السعودية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، أن الثنائي سلمان الفرج، وعلي البليهي، لاعبا المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، دخلا في نقاش ساخن حول المتسبب في دخول هدف مالي في شباك الأخضر في المباراة الودية، الخميس الماضي،والتي انتهت بتعادل الفريقين، بهدف لمثله، ضمن الاستعدادات لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وأضافت الصحيفة أن كلا اللاعبين حمل الآخر مسؤولية الخطأ المتسبب في الهدف، وحاول كلاهما تبرئة نفسه، وإقناع الآخر بسلامة موقفه.

وجاء الجدال بين الفرج والبليهي بعد دخولهما الملعب لأداء مران المنتخب السعودي الذي سبقه اجتماعٌ فني، ناقش فيه الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب، الملاحظات الفنية التي دوَّنها حول أداء اللاعبين في مواجهة مالي.

يذكر أن بعثة الأخضر وصلت أمس الأحد، إلى العاصمة البحرينية "المنامة"، استعدادًا لمواجهة اليمن، غدا، في الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

-حقيقة نقل ملعب مواجهة الهلال الاتحاد في آسيا

أشارت تقارير صحفية إلى حقيقة الأنباء المتداولة عن نقل مباراة الهلال ضد الاتحاد، المقرر إقامتها 17 سبتمبر الجاري، من ملعب جامعة الملك سعود إلى ملعب الملك فهد الدولي، ضمن إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال سيواجه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب الجوهرة المشعة.

وكشفت التقارير عدم صحة هذه الأنباء، مؤكدة أن المباراة ستقام في "محيط الرعب"، في نفس التوقيت.

وسيواجه الهلال فريق الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل السلبي على ملعب الجوهرة المشعة.

-مسؤول أهلاوي سابق يفجر مفاجأة في قضية "الربيعي" ويؤكد الحارس أصبح هلالي

تحدث الكاتب والناقد الرياضي ماجد الفهمي ومدير المركز الإعلامي السابق في النادي الأهلي، عن مفاوضات، إدارة نادي الهلال مع حارس مرمى الراقي، محمد الربيعي.

Advertisements

وقال ماجد الفهمي في تصريحات تليفزيونية: "قضي الأمر؛ الحارس الأهلاوي محمد الربيعي أصبح لاعبًا هلاليًا".

وأوضح الفهمي: "اللاعب هلالي إلا في حالة واحدة فقط، إذا عاد كل شيء إلى نصابه عن طريق الربيعي".

جدير بالذكر، أن عقد الربيعي مع الأهلي، ينتهي بختام الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي ناد خلال يناير القادم.

والجدير بالذكر أن تقارير صحفية قد أشارت إلى تفاوض إدارة نادي الهلال، الربيعي، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة،

وكشفت التقارير أن إدارة النادي الأهلي السعودي برئاسة، عبدالله بترجي، تزعم تقديم شكوى ضد الهلال، مصحوبة بالأدلة، تؤكد تفاوض الزعيم، مع محمد الربيعي، على الرغم من عدم دخوله الفترة الحرة.

وأكد الأهلي أن هذه المفاوضات الهلالية، جعلت الربيعي، يرفض جميع العروض المقدمة من إدارة الراقي السابقة والحالية، لتجديد عقده الذي ينتهي ف 2020.

كما أكدت التقارير أن الربيعي مصر على الانتقال إلى الهلال، وسيتقدم بطلب لناديه للرحيل.

وفي حالة أن تثبت تورط الهلال، في مفاوضات مع محمد الربيعي، قبل دخوله الفترة الحرة، فإنه سوف يكون معرض لعقوبة الحرمان من القيد لفترتي انتقالات، بالإضافة إلى الغرامة المالية.

وتنص لائحة الاحتراف المحلية والدولية، على ضرورة حصول النادي الراغب في خدمات لاعب مرتبط بعقد ساري، على وافقة ناديه الحالي، وفي حالة مخالفة النادي الراغب في خدمات اللاعب لذلك، فستطبق عليه العقوبة.

-بشرى سارة لجماهير الهلال قبل مواجهة الاتحاد

أعلن عبد الله عطيف، لاعب الفريق الأول للكرة بنادي الهلال عن موعد عودته للمشاركة مع فريقه؛ عقب الانتهاء من البرنامج التأهيلي المعد له مسبقاً من قبل الجهاز الطبي للنادي الأزرق.

وحدد عطيف موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق خلال 5 أو 6 أيام.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن عطيف في طريقه إلى التعافي من إصابته بتمدد رباط الركبة الجانبي، والتي تعرض لها خلال المباراة التي فاز فيها فريقه الهلال أمام أبها بأربعة أهداف مقابل إثنين ؛ضمن الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، ما أعطى الجهاز الطبي مؤشرًا حول إمكانية انضمامه إلى التدريبات الجماعية لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع بقية زملائه في الفريق.

-مدرب فلامنجو يوجه رسالة قاسية إلى الهلال

تحدث البرتغالي خورخي خيسوس، المدير الفني لنادي فلامنجو البرازيلي، أسباب رحيله عن نادي الهلال، مؤكدا رحيله عن الزعيم لرغبته في ذلك.

وقال خيسوس في تصريحات عبر "أوجوجو": "الهلال كان متصدرا لجدول الدوري بفارق 6 نقاط، عن الغريم التقليدي نادي النصر، قبل أن أرحل عن النادي".

وأضاف: "بعد رحيلي لم يحقق الهلال أي بطولة وخسروا جميع الألقاب".

والجدير بالذكر أن الكرواتي زوران ماميتش تولى تدريب زعيم خلفا للبرازيلي خيسوس، وبعدها تعرض للإقالة.

وتوج نادي النصر بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفارق نقطة واحدة فقط، بعد منافسه شرسة مع الهلال، الذي ودع كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الهزيمة أمام التعاون في نصف النهائي.