اونلاين | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة هولندا واستونيا بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش هولندا De yung TV

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يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة هولندا واستونيا بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش هولندا De yung TV

يسعى المنتخب الهولندى لمواصلة انتصاراته فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" عندما يحل ضيفا على منتخب إستونيا، فى التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة هولندا واستونيا بث مباشر YALLA SHOOTرابط ماتش هولندا De yung TV

وحققت الطواحين الهولندية فوزا كبيرا على نظيره الألمانى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، الجمعة الماضى، فى الجولة السابقة من تصفيات أمم أوروبا، فيما خسرت إستونيا أمام روسيا البيضاء بهدفين مقابل هدف.

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يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة هولندا واستونيا بث مباشر YALLA SHOOTرابط ماتش هولندا De yung TV

وتحتل هولندا المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف منتخبى أيرلندا الشمالية وألمانيا صاحبى المركزين الثانى والثالث على الترتيب برصيد 12 نقطة و9 نقاط على الترتيب، فيما تتذيل إستونيا الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.

يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة هولندا واستونيا بث مباشر YALLA SHOOTرابط ماتش هولندا De yung TV

يذكر أنه من المقرر أن النسخة المقبلة من أمم أوروبا 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو فى 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب "ويمبلي" الشهير فى العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتى الدور نصف النهائى، إضافة إلى المباراة النهائية.