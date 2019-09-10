اونلاين | لايف اتش دي hd مشاهدة مباراة ألمانيا ايرلندا بث مباشر على كورة اون لاين رابط يلاشوت الجديد مشاهدة مباراة المانيا وايرلند

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مشاهدة مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية بث مباشر من موقع كورة اون فى بث مباشر لايف مساء اليوم 9 من سبتمبر فى منافسات الذهاب من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 ، حيث يلتقى منتخب ألمانيا مع منتخب إيرلندا الشمالية فى منافسة قوية يسعى كلا منهم الى حسمها لصالحه بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية بث مباشر

مشاهدة مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية بث مباشر حيث يستضيف ملعب ويندسور بارك

اللقاء الذى يقام فى منافسات الذهاب من التصفيات المؤهلة ليورو 2020 عبر موقع كورة اون فى منافسة قوية يسعى فيها كلا من المنتخبين الى تحقيق الفوز واقتناص الثلاثة نقاط للتقدم فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة توقيت الساعة التاسعة الا الربع بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة العاشرة الا الربع بالتوقيت فى السعودية.

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بث مباشر عبر موقع الخليج 365 الرياضي فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية حيث يلتقى كلا من المنتخبين فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير المنتخبين ويمكن مشاهدة مباريات اليوم من خلال موقع كورة اون فى بث مباشر لايف.

التصفيات المؤهلة ليورو 2020

مباراة ألمانيا وإيرلندا الشمالية

توقيت 20:45 فى القاهرة

توقيت 21:45 فى السعودية