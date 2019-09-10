اونلاين | plus star يلا شوت مباراة ألمانيا وايرلندا اليوم Yalla shoot .. مشاهدة مباراة ألمانيا وايرلندا اون لاين بث مباشر اليوم

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ألمانيا فى مواجهة صعبة الليلة امام ايرلندا

يواجه المنتخب الألمانى الاول لكرة القدم مضيفه أيرلندا الشمالية، فى تمام الساعة التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "ويندسور بارك"، ضمن منافسات المجموعة الثالثة فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

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ويحتل المنتخب الألمانى الذى حقق الفوز فى أول 3 جولات قبل أن يخسر أمام هولندا، المركز الثانى فى المجموعة الثالثة بتصفيات أمم أوروبا برصيد 9 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف أيرلندا الشمالية صاحبة الصدارة برصيد 12 نقطة.

يذكر أنه من المقرر أن النسخة المقبلة من أمم أوروبا 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو فى 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب "ويمبلي" الشهير فى العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتى الدور نصف النهائى، إضافة إلى المباراة النهائية.