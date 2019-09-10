اونلاين | يلا شوت shoot HD مشاهدة مباراة هولندا ضد استونيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول مشاهدة مباراة netherlands

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يلا شوت shoot HD مشاهدة مباراة هولندا ضد استونيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول مشاهدة مباراة netherlands

يسعى المنتخب الهولندى لمواصلة انتصاراته فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" عندما يحل ضيفا على منتخب إستونيا، فى التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وحققت الطواحين الهولندية فوزا كبيرا على نظيره الألمانى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، الجمعة الماضى، فى الجولة السابقة من تصفيات أمم أوروبا، فيما خسرت إستونيا أمام روسيا البيضاء بهدفين مقابل هدف.

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وتحتل هولندا المركز الثالث فى المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، خلف منتخبى أيرلندا الشمالية وألمانيا صاحبى المركزين الثانى والثالث على الترتيب برصيد 12 نقطة و9 نقاط على الترتيب، فيما تتذيل إستونيا الترتيب بدون أى رصيد من النقاط.

يذكر أنه من المقرر أن النسخة المقبلة من أمم أوروبا 2020 بين 12 يونيو و12 يوليو فى 12 مدينة من 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب "ويمبلي" الشهير فى العاصمة الإنجليزية لندن، مباراتى الدور نصف النهائى، إضافة إلى المباراة النهائية.